Сургутянин стал заслуженным пилотом России 

Заслуженным пилотом России стал командир вертолета Ми-8 «ЮТэйр-Вертолетные услуги» сургутянин Сергей Шевченко.
Эту высокую государственную награду пилот получил во время трудовой вахты в заполярном Мысу Каменном. Отметим, что стаж работы Сергея на предприятиях группы «ЮТэйр» составляет 32 года. Кроме того, он смог более 16 тысяч часов отлетать без каких-либо происшествий.
Деятельность Сергея в разные годы была очень разнообразна — пилот перевозил пассажиров и грузы в труднодоступные районы, летал на сложные санитарные задания, и даже смог поучаствовать в освоении стратегически важных месторождений природного газа.
География мест, в которых удалось поработать Сергею также обширна. Вертолеты под его управлением выполняли полеты в Африке, где в составе экипажей «ЮТэйр» обеспечивали авиационную поддержку миротворческих операций ООН в Судане, Либерии, Сьерра-Леоне.