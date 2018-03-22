Сургутянин стал заслуженным пилотом России

Заслуженным пилотом России стал командир вертолета Ми-8 «ЮТэйр-Вертолетные услуги» сургутянин Сергей Шевченко

Эту высокую государственную награду пилот получил во время трудовой вахты в заполярном Мысу Каменном. Отметим, что стаж работы Сергея на предприятиях группы «ЮТэйр» составляет 32 года. Кроме того, он смог более 16 тысяч часов отлетать без каких-либо происшествий.

Деятельность Сергея в разные годы была очень разнообразна — пилот перевозил пассажиров и грузы в труднодоступные районы, летал на сложные санитарные задания, и даже смог поучаствовать в освоении стратегически важных месторождений природного газа.