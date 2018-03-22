фото instagram.com/miss_russia_org/Две нижегородки попали в финал конкурса «Мисс Россия»Две нижегородских модели Мария Мартышко и Анастасия Шиканова прошли в финал конкурса «Мисс Россия-2018». На участие в конкурсе было подано более 80 тысяч заявок со всей страны. Нижний Новгород представит своих моделей впервые за много лет. Финал конкурса «Мисс Россия» пройдет в апреле в Москве. Победительница отправится на всемирный конкурс. 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