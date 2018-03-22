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Встреча главы управы Южнопортового района Никитина Сергея Владимировича с населением 21.02.2018
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Встреча главы управы Южнопортового района Никитина Сергея Владимировича с населением 21.02.2018 

Управа Южнопортового района 34 минуты назад
Фото: Управа Южнопортового района
Уважаемые жители!
21 марта 2018 года в 19.00  состоялась встреча
главы управы Южнопортового района
Никитина Сергея Владимировича
с населением.
Смотрите видеоотчет встречи
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