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Воронежцы сняли на видео краснокнижного дятла за «обедом»
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Воронежцы сняли на видео краснокнижного дятла за «обедом» 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Птица спокойно разместилась на дереве вблизи людей. Воронежцы смогли снять на видео чёрного дятла, занесённого в Красную книгу Воронежской области. Кадры с птицей очевидцы опубликовали в группе «Типичный Воронеж» в «ВКонтакте». Инцидент произошёл вчера, 21 марта, у остановки «Гостиница „Спутник“» на Московском проспекте.
На кадрах видно, что дятел в поисках еды не побоялся устроиться на дереве вблизи людей. Горожане быстро обратили внимание на огромную птицу, и все, кто был на остановке, занялись съёмкой необычного случая. Чёрный дятел занесён в Красную книгу Воронежского края, а также многих других регионов, среди которых: Липецкая, Московская, Курская области и т. д.
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