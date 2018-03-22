Вице-губернатора Кузнецова избрали главой Совета директором «Псковавиа» 

Обновлённый состав Совета директоров «Псковавиа» 21 марта единогласно избрал своим председателем вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова, сообщает пресс-служба региональной администрации. Генеральный директор предприятия Виктор Мартыненко, который в Совет директоров не вошёл, доложил, что с помощью субсидии из областного бюджета работникам авиакомпании выплатили долги по зарплате за сентябрь, октябрь и частично за ноябрь. Теперь просрочка по зарплате составляет три месяца. Отмечается, Совет директоров принял решение оставить без изменений зарплаты рядовых сотрудников и не начислять премии административно-управленческому персоналу.