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Вице-губернатора Кузнецова избрали главой Совета директором «Псковавиа»
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Вице-губернатора Кузнецова избрали главой Совета директором «Псковавиа» 

Псковская губерния 3 часа назад
Обновлённый состав Совета директоров «Псковавиа» 21 марта единогласно избрал своим председателем вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова, сообщает пресс-служба региональной администрации. Генеральный директор предприятия Виктор Мартыненко, который в Совет директоров не вошёл, доложил, что с помощью субсидии из областного бюджета работникам авиакомпании выплатили долги по зарплате за сентябрь, октябрь и частично за ноябрь. Теперь просрочка по зарплате составляет три месяца. Отмечается, Совет директоров принял решение оставить без изменений зарплаты рядовых сотрудников и не начислять премии административно-управленческому персоналу.
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