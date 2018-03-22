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Василий Уткин: Как может быть не готово поле в Перми? Оно же искусственное
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Василий Уткин: Как может быть не готово поле в Перми? Оно же искусственное 

Советский спорт 3 часа назад
«Семин идеально отреагировал на идею „Амкара“ перенести игру следующего тура в Хабаровск. Типа — фиг с ним, „Локомотив“ это не испугает. Когда молодец старик — тогда молодец.
Удивляет другое. А как вообще может быть не готово поле в Перми? Оно ведь искусственное. Там не может быть жидкой грязи по щиколотку. Погода в Перми такая же, как в Москве, если не лучше в последнее время.
Наконец, до игры еще десять дней. За эти десять дней при желании президент клуба „Амкар“ (неважно, как его зовут) может просто ради румянца на щеках силами одной лопаты очистить трибуны от снега, если это требуется, а его жена с парой подружек может высушить поле (если оно вдруг сырое) силами пары-тройки бытовых фенов.
»Амкар» может провести два домашних матча РФПЛ в Хабаровске
А что, это даже интересно. Тем более, что в клубе, в котором нет денег, боссу все равно нечем заняться.
Но нет. Нищий клуб арендует поле в Хабаровске, берет борт лететь туда и как-то еще должен разместить ведь там команду.
Совершенно очевидно, что а) пойти на это нищий клуб может лишь в том случае, если это принесет ему не расходы, а доходы и б) это происходит при полном попустительстве администрации премьер-лиги», — написал Уткин в своем Telegram.
Напомним, ранее сообщалось, что «Амкар» может провести два домашних матча РФПЛ в Хабаровске. Ранее из-за проблем с домашним стадионом матч «Амкара» с «Арсеналом» был перенесен из Перми в Уфу.
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