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За секунду до: как выглядят лица людей, перед которыми закрываются двери метро
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За секунду до: как выглядят лица людей, перед которыми закрываются двери метро 

Bigpicture.ru 3 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию забавный инстаграм Missedyabus (буквально «Пропустил свой автобус»), где австралийский житель делится с подписчиками видео, на которых люди в метрополитене не успевают зайти в вагон. Позиция наблюдателя, в которой оказывается создатель инстаграма, когда снимает все из вагона, делает эти видео действительно смешными.
Публикация от @missedyabus
15 Ноя 2017 в 10:08 PST  Самое удивительное во всех видео — это поведение людей, когда перед ними закрываются двери вагона. Многие люди сразу же разворачиваются, делая вид, что все идет по плану и вообще у них все продумано.
Публикация от @missedyabus
16 Фев 2017 в 1:30 PST  Аккаунт начинал с тысячи подписчиков, но недавно его заметили популярные издания, и популярность блога быстро возросла до 30 тысяч.
Публикация от @missedyabus
17 Ноя 2016 в 1:02 PST  Учитывая, что временной интервал между поездами метро в Сиднее больше, чем в России, люди иногда выглядят очень расстроенными. Выражение их лиц резко меняется в ту секунду, когда они осознают, что опоздали.
Публикация от @missedyabus
23 Янв 2018 в 1:55 PST  На этом видео мы видим футбольного болельщика, который яростно радуется победе любимой комнаты и не замечает столб.
Публикация от @missedyabus
15 Мар 2018 в 2:05 PDT  Зачастую создатель блога сопровождает смешные видео текстами песен, что делает просмотр роликов еще более неловким.
Публикация от @missedyabus
19 Мар 2018 в 2:22 PDT  В своем аккаунте автор предлагает любому желающему поделиться таким же видео, прислав его в директ или на почту.
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