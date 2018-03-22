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Режим работы ТПУ «Лужники» на МЦК изменится 23 марта из‑за матча Россия — Бразилия
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Режим работы ТПУ «Лужники» на МЦК изменится 23 марта из‑за матча Россия — Бразилия 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В пятницу, 23 марта, в вечерние часы изменится режим работы ТПУ «Лужники» Московского центрального кольца и интервал движения «Ласточек» из-за товарищеского матча Россия — Бразилия, который пройдет на стадионе «Лужники», говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
«Для удобства болельщиков перед матчем с 17:00 до 19:00 ТПУ «Лужники» будет работать только «на выход», с 21:00 до 23:00 — «на вход», при этом турникеты будут открыты для свободного прохода», — говорится в сообщении.
Кроме того, «Ласточки» будут ходить чаще, чтобы обеспечить перевозку пассажиров.
«В период с 16:00 до 23:00 установлен минимальный интервал — время ожидания поезда составит до 5 минут», — подчеркивается в материале.
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