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Стартовало формирование судейских бригад 23-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
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Стартовало формирование судейских бригад 23-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 

Псковская губерния 41 минуту назад
Фото: Псковское Агентство Информации
Оргкомитет 23-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках объявил о формировании судейских бригад, которые будут работать на соревнованиях и пригласил желающих вступить в команду измерителей. Как и в прошлые годы, руководителем измерительной команды станет спортивный комиссар Федерации авиационного спорта России Дамир Менгазетдинов. «В настоящий момент идет набор измерителей, которые будут работать на встрече. Желающим необходимо до 5 апреля отправить свою заявку на электронный адрес: damir747@gmail.com. Напомним, что 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Генеральным спонсором встречи воздухоплавателей выступит ПАО «Газпром», — сообщили в оргкомитете. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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