Футбольный клуб «Спартак» откроет филиал своей академии в Югре

Появление такой академии предусматривает возможность строительства крытой футбольной арены в Когалыме, где можно будет заниматься круглый год.

«Это только большой проект, который находится на стадии разработки, — поделились в комитете спорта города Когалым. — Задумка у правительства округа и ПАО «ЛУКОЙЛ» есть. Совместное, соглашение губернатор Наталья Комарова Вагит Алекперов президент компании «ЛУКОЙЛ» подписали. Но когда будет реализован проект, в каких годах он откроется, когда он построится — это пока под большим вопросом. На академию деньги ещё не выделили. Начиная с 2019 года будут строить теннисные корты, затем региональный центр хоккея и кёрлинга, и только потом уже школу Московского «Спартака» . Пока в таком порядке должны реализовываться проекты в Когалыме, но может что-то измениться».

Напомним, что в прошлом году на базе местного спортивного центра функционировал детский летний футбольный лагерь «Spartak Camp», в рамках которого более 100 мальчишек могли заниматься под руководством профессиональных тренеров. Теперь эта практика будет постоянной.