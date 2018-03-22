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Футбольный клуб «Спартак» откроет филиал своей академии в Югре
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Футбольный клуб «Спартак» откроет филиал своей академии в Югре 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
Появление такой академии предусматривает возможность строительства крытой футбольной арены в Когалыме, где можно будет заниматься круглый год.
«Это только большой проект, который находится на стадии разработки, — поделились в комитете спорта города Когалым. — Задумка у правительства округа и ПАО «ЛУКОЙЛ» есть. Совместное, соглашение губернатор Наталья Комарова и Вагит Алекперов президент компании «ЛУКОЙЛ» подписали. Но когда будет реализован проект, в каких годах он откроется, когда он построится — это пока под большим вопросом. На академию деньги ещё не выделили. Начиная с 2019 года будут строить теннисные корты, затем региональный центр хоккея и кёрлинга, и только потом уже школу Московского «Спартака». Пока в таком порядке должны реализовываться проекты в Когалыме, но может что-то измениться».
Напомним, что в прошлом году на базе местного спортивного центра функционировал детский летний футбольный лагерь «Spartak Camp», в рамках которого более 100 мальчишек могли заниматься под руководством профессиональных тренеров. Теперь эта практика будет постоянной.
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