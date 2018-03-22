Sobesednik.ru спросил у Дмитрия Гудкова, какая необходимость создавать еще одну оппозиционную партию.
Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков объединили силы и создали новую партию — «Партию перемен» (к лучшему, подчеркивают создатели) — на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева.
— Это было не вдруг: создать новую партию я хотел давно, но нужна была платформа. Было много предложений, но сложилось так, что я начал работать с «Яблоком». А после муниципальной кампании со мной просто прекратили работать: в течение полугода я не мог даже встретиться с Явлинским.
— Между вами произошел конфликт?
— У меня с ним никакого конфликта не было: я был и на съезде партии, даже в предвыборном ролике снялся, и в блогах их пиарил. Но потом меня не включили в штаб поддержки Явлинского (всех пригласили, а меня нет), не оформили как доверенное лицо кандидата… Последней каплей стало, когда «Яблоко» отказалось сотрудничать с моим проектом по наблюдению на выборах. Я понял: никакого «социального лифта» для Гудкова здесь нет.
А с Нечаевым мы начали сотрудничать давно, и мне предлагали создать партию на их платформе, но я понимал, что не потянем. Теперь все изменилось — пришла Ксения. Уверен: теперь у нас все получится с учетом ее политического бэкграунда, амбиций, таланта и возможностей.
— Вы создаете себе базу под выборы мэра в Москве?
— Эта история не про мэрские выборы, на которые меня могут и не пустить. Да я и не мечтаю стать градоначальником Москвы, но выдвигаться буду. И планирую создать демкоалицию на выборах.
Но больше всего хочу, чтобы в 2021 году в Думе появилась нормальная партия, которая поменяла бы федеральную политику. Наша партия — «за возвращение к норме». Норма — это обсуждать в Думе законы, а не хватать там женщин за интимные места. Норма — это строить вузы, а не церкви. Норма — это развивать технологии, а не паранойю, когда кругом мерещатся иностранные агенты.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018.