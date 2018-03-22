Ещё
Казанцев познакомят с официальным представителем Казанского кремля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Казанцев познакомят с официальным представителем Казанского кремля 

Казанский репортер 3 часа назад
Лилия Галимова назначена официальным представителем Казанского кремля. Официальное знакомство с Галимовой в новой должности пройдет сегодня, в 14:00.
Казанский репортер: последние новости
10 фанатов «Спартака» привлекли к ответственности в Казани Курбан Бердыев назвал поле «Казань-Арены» огородом Минниханов опубликовал видео выступления артистов на новой арене цирка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова не ошиблась, но проиграла28
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России31
Еще одна американка «переметнулась» в сборную России
В КХЛ произошла «драка сезона»2
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение