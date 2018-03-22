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Пьерфилиппо Капелло: «Ничего особенного во встрече Дибалы с Симеоне нет»
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Пьерфилиппо Капелло: «Ничего особенного во встрече Дибалы с Симеоне нет» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Спортивный юрист Пьерфилиппо Капелло, сын известного итальянского тренера Фабио Капелло, считает, что ничего особенного во встрече форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне нет. Их встреча в Мадриде породила слухи о возможном переходе Дибалы в «Атлетико».
— Дибала получил несколько дней отдыха от «Ювентуса», — цитирует A Bola Капелло. — В это время он может встречаться с кем угодно. Они встречались в общественном месте, значит, им нечего скрывать. Хотя, наверное, могли быть более осторожными. Они же живут не на другой планете и читают газеты. В этой встрече нет ничего особенного, но шумихи можно было избежать.
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