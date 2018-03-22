ФОК в ЗАТО Шиханы готов на 70%

В ФОК ЗАТО Шиханы полностью завершены работы по формированию фундамента сооружения, устройство кровли и вентиляционных каналов, а также установка системы отопления. В январе состоялся аукцион по определению подрядчика для устройства системы электроснабжения, в настоящее время техническая готовность объекта составляет более 70%.

Рабочие активно выполняют общестроительные работы и внутреннюю отделку спортивного зала, а также частичное благоустройство территории. Благодаря этим работам в конце 2018 года в ФОКе будет введен в эксплуатацию спортивный зал и административно-бытовые помещения спорткомплекса.

Будущий спорткомплекс, помимо плавательного бассейна, будет включать в себя большой универсальный игровой зал и два малых спортивных зала. Планируется, что в большом игровом зале будут проводиться тренировки и игры по футболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу, теннису и бадминтону. Малые залы отводятся для фитнес-тренировок и занятий на тренажерах.