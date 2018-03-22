Всегда на передовой. Парламентарий, который «на одной ноге с народом»

Вы бы смогли пробежать полумарафон? А на одной ноге? Ну, ладно, хотя бы на двух? А он может и уже неоднократно это делал. А ещё он за 11 минут покорил небоскрёб «Высоцкий» в Екатеринбурге. А это, между прочим, 52 этажа и 1 137 ступеней вверх. «АиФ-Урал» представляет депутата гордумы VI созыва — Дмитрия Сергина

Наперекор судьбе

Дмитрий Рифович Сергин, пожалуй, один из самых интересных представителей городского парламента. И не только потому, что он — один из политических долгожителей — работал во II, III и V созывах думы . Дело в в говорящей саму за себя биографии.

Будущий марафонец родился в 1967 году в Свердловске. В школе занимался спортом и даже получил 1-й разряд по лёгкой атлетике. Служил в армии (в Германии), учился в мединституте, участвовал в стройотрядовском движении. Переломным моментом в его жизни стал 1988 год, когда в результате страшной автокатастрофы Сергин потерял ногу. Для многих аналогичная ситуация означала бы конец, если не всего, то многого. Но наш герой, наперекор судьбе, не только сделал успешную политическую карьеру. Больше того — его активной и полноценной жизни могут позавидовать многие. Один из наших экспертов сказал о нём так: Дмитрий Рифович — верный солдат Екатеринбурга, который «всегда на передовой».

Сергин стоял у истоков становления инвалидного спорта на Урале, всеми силами поддерживая футбол, волейбол, настольный теннис, лёгкую атлетику. Сам неоднократно участвовал в состязаниях по горным лыжам среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Был даже призёром международных соревнований и участником чемпионата Европы 1995 года.

В прошлом году Дмитрий Сергин совершил невозможное: преодолел дистанцию в 21,1 км на легкоатлетическом марафоне «Европа — Азия». По его собственному признанию, последний участок дистанции «бежал с кинжальной болью» и всё же «доскакал» до самого финиша.

Такой, какой есть

В гордуму Екатеринбурга Сергин баллотировался ещё в далёком 1994 году, но тогда потерпел фиаско. Не сдавшись, он окончил Уральскую академию госслужбы, и в 1996 году всё-таки получил депутатский мандат.

Сегодня Сергин входит сразу в две комиссии — по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, а также по бюджету и экономической политике. Он же председательствует в комиссии по городским наименованиям, отвечая, в том числе, за изменение названий улиц.

Показательный момент: Сергин 13 лет состоял в «Единой России» , но ровно два года назад покинул партию власти, заявив, что результаты её работы перестали соответствовать его убеждениям. Вскоре он возглавил местное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

В 2017 году Дмитрий Сергин решил попробовать свои силы на выборах губернатора Свердловской области. Он успешно прорвался через муниципальный фильтр, но голосов собрал сравнительно немного — 3,99%. Однако его предвыборная кампания, несомненно, была самой оригинальной. Слоган «На одной ноге с народом» шокировал многих, хотя сам Дмитрий Рифович не видит в нём ничего из ряда вон выходящего. «Блондин ведь не скрывает, что он блондин, а брюнет — что он брюнет. Я презентую себя таким, какой я есть. Я выбрал более свободный формат, люблю заниматься спортом, бегаю марафоны. Если кому-то причинил душевную боль своими забегами и плакатами — прошу простить», — ответил депутат на выпады недоброжелателей.

Сильная позиция

Губернаторская кампания Сергина, несмотря на проигрыш, имела свои положительные последствия. Он выступал с идеей создания в Свердловской области универсальной «Социальной карты» (как в Москве), и его идея услышана властями. 1 февраля 2018 года глава региона объявил о создании единой карты социальных услуг. С помощью неё жители области смогут получать госуслуги, распоряжаться льготами и использовать другие сервисы.

Кстати, депутат также активно ратовал за приоритетное зачисление в школы детей-сирот, инвалидов и детей, у которых братья и сёстры уже учатся в данном образовательном учреждении. Он защищал эту инициативу в Свердловском Заксобрании, но понимания не нашёл.

Доходы Дмитрия Рифовича стабильны. В 2015 году он заработал 3,4 млн, а в 2016-ом — около 3,3 млн рублей. У него также есть квартира и автомобиль MERCEDES-BENZ GLК. Несмотря на обширные связи, он никогда в жизни не занимался бизнесом, но одно время активно работал в сфере ЖКХ, активно освещая и защищая работу УК «Стандарт».