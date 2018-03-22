«Вас не слышно!». Чем опасны наушники

Болезни ушей стремительно молодеют. Об этом заявляют отоларингологи всего мира. И петербургские врачи их поддерживают. «Ушной доктор» Евгений Семёнов сетует — дети нас не слышат. Причем зачастую в буквальном смысле.

Проблему слышно сразу

Самая главная проблема: в ушах потенциальных пациентов — детей, учеников — постоянно находятся наушники. Мало кто догадывается, какие серьёзные нарушения слуха они вызывают.

Семёнов говорит: нужно быть внимательнее к родным. Если кто-то из ваших близких людей стал хуже слышать, вы легко определите это самостоятельно. Нужно насторожиться, если он не сразу откликается, когда его зовут, часто переспрашивает, намного громче обычного включает телевизор и радио, даже когда там звучит не музыка, а обычная речь, жалуется на болевые ощущения в ушах, постоянно слышит шум, звон или постукивание. Неприятным бонусом к этому могут стать такие неприятные симптомы, как головокружение, головная боль и постоянная усталость. Всё это — повод незамедлительно обратиться к врачу-оториноларингологу.

Хроническая или острая?

«Я изучал результаты исследований ушных раковин животных, у которых были подобные акустические травмы. Среди последствий — кровоизлияние во внутреннее ухо, смещение и набухание чувствительных клеток слухового анализатора и другие, — сообщает эксперт. — А ведь и в ухе человека при акустической травме происходят похожие изменения».

Важно то, что после этого полностью восстановить слух практически невозможно. Можно лишь остановить процесс его потери либо протезировать слух при помощи слуховых аппаратов. Медицинское понятие «акустическая травма» означает повреждение органов внутреннего уха в результате сильного шума. Травма может быть хронической, если происходит постоянное воздействие шума и вибрации. Острая акустическая травма подразумевает под собой удар звуковой волны о барабанную перепонку на маленьком расстоянии — несколько сантиметров. Именно поэтому нельзя кричать человеку в ухо или хлопать в ладоши рядом с ушами.

При ношении наушников можно легко получить акустическую травму. Как острую, так и хроническую одновременно. Задумайтесь — расстояние удара акустической волны о барабанную перепонку при ношении наушников — всего 1–1,5 см. А ведь большинство тинейджеров проводят массу времени в них. И здесь возникает следующая проблема — чем дольше человек слушает громкую музыку, тем хуже он слышит. А чем хуже он слышит, тем громче ему надо включать звук.

Важно знать, что у молодых людей есть шанс вернуть слух, потому что работает механизм самовосстановления слуха. Но это возможно только при отказе от постоянного звукового воздействия.

Вставные — хуже всего

С точки зрения врачей, полноразмерные — накладные — наушники чуть безопаснее вставных. Из последних звук подается напрямую в слуховой проход, минуя естественный резонатор — ушную раковину, и бьет прямо по барабанной перепонке.

Расстояние удара акустической волны при использовании вставных наушников самое минимальное. Особенно опасно слушать во вставных наушниках радио, потому что нередко после песен на повышенной громкости включается реклама. Кроме того, такой тип наушников способствует образованию пробок в ушах. Они механически загоняют выделяющуюся серу обратно в слуховой проход. В результате слух снижается, а человек делает музыку еще громче и прижимает наушники еще плотнее.

И психологи бьют тревогу

Психолог Людмила Жаризина объяснила, что постоянное прослушивание музыки — это такая же зависимость, как, к примеру, игромания. Ведь в процессе прослушивания музыки человек переносится в другой мир, полный звуков и образов.

«Меломан включает воображение, представляет картинки, и он даже получает от этого удовольствие, — поясняет эксперт. — Чем выше степень зависимости, тем больше времени человек проводит «с музыкой в ушах». Он пребывает в параллельном измерении, не чувствуя ни времени, ни расстояния».

Именно в таком состоянии эйфории меломаны становятся жертвами нападения, попадают под колёса автомобиля или под поезд. Они просто не слышат приближения машины, а сигналы не могут воспринимать даже визуально из-за рассеянного внимания.