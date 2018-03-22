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Лукич: БК «Нижний Новгород» неправильно отреагировал на агрессивную игру «Венеции»
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Лукич: БК «Нижний Новгород» неправильно отреагировал на агрессивную игру «Венеции» 

Р-Спорт 3 часа назад
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» неправильно отреагировали на более агрессивную игру итальянской «Венеции» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка Европы FIBA, это и привело к поражению, заявил главный тренер российской команды Зоран Лукич.
Встреча, прошедшая в среду в Венеции, завершилась со счетом 86:76 в пользу хозяев.
"Начало встречи сложилось для нас очень удачно. Дисциплинированная, организованная игра с правильным выбором решений сразу подарила нам преимущество в девять очков в первой четверти. К сожалению, когда наш соперник добавил агрессивности в своих действиях, мы среагировали очень неправильно — начали жаловаться. И в этом единственная причина поражения", — сказал Лукич, которого цитирует официальный сайт «Нижнего Новгорода».
"Несколько раз нам удалось подобраться вплотную, но промазали открытые броски и проиграли десять очков. Эта разница не маленькая и не большая. Если мы сделаем правильные выводы из первой игры, есть шанс пройти дальше. В Нижнем всё будет зависеть только от нас", — добавил он.
Ответный матч состоится 28 марта в Нижнем Новгороде.
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