Гол рукой, два удаления или отставка Черчесова? Интриги матча Россия — Бразилия

Вспоминаем историю матчей России и Бразилии. Всего их было пять. И почти каждый запомнился чем-то необычным. 23 марта нас опять ждет нечто?

В советский период мы побеждали бразильцев трижды — в товарищеской игре на «Маракане» в 1980 году с голами Федора Черенкова Сергея Андреева , а также на двух Олимпиадах — в Монреале-1976 и, конечно, финале Сеула-1988. У России побед над пентакампеонами не было: две ничьи и три поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 4:11. Вроде бы все банально. Они — кудесники, мы — середняки. И, тем не менее, ярких событий хватало.

МЕСТЬ РОМАРИО

ЧМ-1994. Групповой раунд 20 июня 1994 года. Сан-Франциско. Стадион «Стэнфорд». 81061 зритель.

Бразилия — Россия — 2:0 (1:0)

Голы: Ромарио, 27 — 1:0. Рай, 54 — 2:0 (с пенальти)

Бразилия: Таффарел, Жоржиньо, Рикардо Роша (Алдаир, 74), Марсио Сантос, Леонардо, Дунга (Мазиньо, 85), Мауро Сильва, Рай, Зиньо, Бебето, Ромарио

Это был первый матч команды Павла Садырина на турнире, перед которым разгорелся скандал с «письмом четырнадцати». Ряд ведущих футболистов от поездки в США отказался, моральный дух сборной был подорван, а тут мы сразу попали под «каток» будущих чемпионов мира с Ромарио, Бебето, Дунгой, Таффарелом и другими суперзвездами в составе.

Победа бразильцев получилась будничной. А главным героем стал Ромарио, который, как и вратарь Таффарел, взял у нашей страны своеобразный реванш за поражение в финале сеульской Олимпиады. В первом тайме Коротышка мастерски переправил мяч внешней стороной стопы в нижний угол ворот Дмитрия Харина после навеса Бебето с углового. А во втором заработал пенальти, который уверенно реализовал Раи.

Далее мы встречались с бразильцами исключительно в контрольных играх.

КАФУ И ОНОПКО — НА ВЫХОД!

Товарищеский матч 28 августа 1996. Москва. Стадион «Динамо». 25000 зрителей.

Россия — Бразилия — 2:2 (1:0)

Голы: Никифоров, 18 — 1:0 (с пенальти). Донизетти, 47 — 1:1. Радимов, 80 — 2:1. Роналдо, 85 — 2:2 (с пенальти)

Россия: Черчесов, Мамедов, Никифоров, Тихонов (Харлачев, 63), Тернавский, Тетрадзе, Онопко (к), Канчельскис, Веретенников ( Радимов , 15), Колыванов (Кечинов, 77), Радченко (Бесчастных, 66)

Бразилия: Карлос Жермано, Кафу, Гонсалвес, Андре Круз, Зе Элиас, Андре Луис, Донизетти, Амарал, Джованни, Леонардо (Зе Мария, 79), Роналдо (Жардел, 88)

Удаления: Кафу, 76. Онопко , 84 По сравнению с 1994-м в составе чемпионов мира произошли серьезные изменения. Все внимание было приковано к их восходящей суперзвезде — на тот момент еще 20-летнему Роналдо. В итоге именно Зубастик сравнял счет на 85-й минуте, лишив команду Бориса Игнатьева сенсационной победы. А ведь она казалась такой близкой после того, как на 80-й минуте юный Владислав Радимов вонзил мяч сверхдальним ударом в «девятку» ворот Карлоса Жермано.

Но главным героем встречи, безусловно, стал белорусский арбитр Вадим Жук . Часто ли вы видели товарищеские матчи с двумя пенальти и двумя красными карточками? Так вот это был тот самый редчайший случай. На 76-й минуте с поля за грубый фол на Игоре Колыванове был выдворен великий Кафу. А Виктор Онопко увидел перед собой красную карточку за споры после назначения 11-метрового за игру рукой Владислава Тернавского . С этого самого пенальти и отличился Роналдо.

ПРИГОВОР БЫШОВЦУ

Товарищеский матч 18 ноября 1998. Форталеза. Стадион «Эстадио Пласидо Кастело». 76000 зрителей.

Бразилия — Россия — 5:1 (3:0)

Голы: Элбер, 3 — 1:0. Аморозо, 19 — 2:0. Ривалдо, 44 — 3:0 (с пенальти). Маркус Ассунсао, 58 — 4:0. Корнаухов, 66 — 4:1 (с пенальти). Аморозо, 70 — 5:1 Бразилия: Рожерио Сени (Эмерсон Феррейра, 75), Кафу (Маркус Ассунсао, 38), Антонио Карлос , Сезар, Флавио Консейсао, Сержиньо, Аморозо, Вампета (Нарсисо, 68), Элбер (Кристиан, 76), Ривалдо, Денилсон (Джексон, 68)

Россия: Новосадов (Чичкин, 60), Мамедов, Варламов, Некрасов, Соломатин (Корнаухов, 32), Игонин, Семак (к), Кормильцев (Бахарев, 38), Есипов (Панов, 52), Смертин (Кондрашов, 50), Филиппенков (В. Булатов, 46)

Логично, что самое унизительное поражение от Бразилии случилось летом 1998-го, ведь именно тогда наша команда выдала худшую серию в своей истории, проиграв под руководством Анатолия Бышовца шесть матчей подряд. Ирония судьбы… Именно Бышовец руководил советской сборной в «золотом» Сеуле-1988. И вот, спустя десять лет, тот же соперник подписал маститому тренеру приговор. После 1:5 в Форталезе Анатолий Федорович подал в отставку.

Впрочем, это была уже формальность. На матч с бразильцами мы выставили резервный состав. А судьба Бышовца решилась раньше — после поражений от Франции, Украины и Исландии на старте отбора Евро.

«РУКА БОГА» ЗА 1,5 МЛН ДОЛЛАРОВ

Товарищеский матч 1 марта 2006 года. Москва. Стадион «Локомотив». 19000 зрителей.

Россия — Бразилия — 0:1 (0:1)

Гол: Роналдо, 15 Россия: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Анюков, Алдонин, Смертин (к), Лоськов (Билялетдинов, 65), Жирков, Аршавин, Кержаков

За год до этого ЦСКА выиграл Кубок УЕФА . Бразильцы, как и в 1996-м, прибыли в Москву в ранге действующих чемпионов мира. Заполучить такую команду в соперники было непросто — пришлось заплатить 1,5 миллиона долларов. Однако аншлага на трибунах не случилось — подкачала погода, да и с ценами на билеты организаторы перестарались.

И вновь мы увидели неоднозначное судейство. Прямо скажем — скандал. Ведь Роналдо переправил мяч в ворота на 15-й минуте с явным нарушением правил: после штрафного в исполнении Роберто Карлоса он подкорректировал траекторию рукой. Это видел весь стадион, но не швейцарский арбитр Массимо Бузакка.

В той встрече ворота россиян уже защищал Игорь Акинфеев , который выйдет на поле и 23 марта.

РОКОВАЯ 90-я Товарищеский матч 25 марта 2013 года. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 35206 зрителей.

Бразилия — Россия — 1:1 (0:0)

Матч проходил на домашней арене «Челси», а его организации поспособствовал российский владелец лондонского клуба Роман Абрамович . Команда Фабио Капелло тогда еще была в фаворе у болельщиков, а у бразильцев разгоралась звезда Неймара.

В итоге мы оказались еще ближе к сенсации, чем в 1996-м. На этот раз наши вышли вперед за 17 минут до конца, а пропустили и вовсе — за минуту до истечения основного времени. Бразильцы забили после красивой трехходовки Халк — Марсело — Фред.

Кто бы мог подумать, что через год на голову Капелло посыпятся проклятия. А бразильцы на домашнем чемпионате мира получат 1:7 от Германии…