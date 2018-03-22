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Арина Гладкова представит Ростов на конкурсе «Мисс Россия-2018»
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Арина Гладкова представит Ростов на конкурсе «Мисс Россия-2018» 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Ростовчанка Арина Гладкова будет представлять Ростов-на-Дону на конкурсе красоты «Мисс Россия-2018».
Как сообщила «АиФ-Ростов» директор донской Школы красоты и светского воспитания «Имидж-Элит» Елена Степура, Арине 18 лет, в 2017 году она с золотой медалью окончила ростовскую школу, сейчас — студентка факультета тележурналистики Московского международного университета и модель в партнерском агентстве Casta Models.
«Эту девушку мы знаем с детства, ведь она дочь хореографа нашей школы, выросла на наших глазах, была свидетелем множества проектов в сфере индустрии красоты, а в прошлом году сама завоевала титул Первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Волга», — рассказала руководитель.
Добавим, что национальный конкурс красоты «Мисс Россия-2018» состоится 14 апреля в Москве. За корону первой красавицы поборются более 50-ти девушек со всех уголков страны, которые прошли очень строгий отбор.
Достаточно сказать, что на день проведения финального шоу участницы должны соответствовать следующим требованиям: иметь рост от 173 см, возраст от 18 до 23 лет, быть гражданками РФ, но не быть не замужем, не иметь татуировок, детей, уголовной ответственности и вредных привычек.
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