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Ростовчанка поборется за звание самой красивой девушки страны
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Ростовчанка поборется за звание самой красивой девушки страны 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
Организаторы конкурса «Мисс Россия» объявили список из первых 43 девушек, которые поборются за звание самой красивой девушки страны в 2018 году. Всего их будет 50. Среди участниц — 18-летняя ростовчанка Арина Гладкова.
Арина — обладательница титула «Первая вице-мисс Волга — 2017». В прошлом году она окончила школу с золотой медалью.
Ростовчанка уже получила титул «Первая вице-мисс Волга — 2017»
— Девушка с детства занимается танцами и рисованием, увлекается актерским мастерством. Важное место в её жизни занимает моделинг, — рассказали организаторы конкурса.
Арина увлекается актерским мастерством, танцами и рисованием
В последний раз представительница Ростова завоевывала этот титул в 2006 году. Корону тогда получила Татьяна Котова. А в 2003 году победительницей стала посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева.
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