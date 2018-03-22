Ростовчанка поборется за звание самой красивой девушки страны

Организаторы конкурса «Мисс Россия» объявили список из первых 43 девушек, которые поборются за звание самой красивой девушки страны в 2018 году. Всего их будет 50. Среди участниц — 18-летняя ростовчанка Арина Гладкова.

Арина — обладательница титула «Первая вице-мисс Волга — 2017». В прошлом году она окончила школу с золотой медалью.

Ростовчанка уже получила титул «Первая вице-мисс Волга — 2017»

— Девушка с детства занимается танцами и рисованием, увлекается актерским мастерством. Важное место в её жизни занимает моделинг, — рассказали организаторы конкурса.

Арина увлекается актерским мастерством, танцами и рисованием