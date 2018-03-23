Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Англии на товарищеский матч, который пройдёт сегодня, 23 марта, на стадионе «Амстердам Арена».
В составе сборной Нидерландов с первых минут на поле выйдет полузащитник «Спартака» Квинси Промес.
Нидерланды: Зут, Хатебур, ван Анхольт, ван Дейк, де Врей, де Лигт, Вейналдум, Стротман, Промес, Дост, Депай.
Англия: Пикфорд, Триппьер, Роуз, Гомес, Стоунс, Уолкер, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Стерлинг, Лингард, Рашфорд.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Англия. Начало встречи — в 22:45 мск.