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Промес — в стартовом составе сборной Нидерландов на матч с Англией
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Промес — в стартовом составе сборной Нидерландов на матч с Англией 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Англии на товарищеский матч, который пройдёт сегодня, 23 марта, на стадионе «Амстердам Арена».
В составе сборной Нидерландов с первых минут на поле выйдет полузащитник «Спартака» Квинси Промес.
Нидерланды: Зут, Хатебур, ван Анхольт, ван Дейк, де Врей, де Лигт, Вейналдум, Стротман, Промес, Дост, Депай.
Англия: Пикфорд, Триппьер, Роуз, Гомес, Стоунс, Уолкер, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Стерлинг, Лингард, Рашфорд.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Англия. Начало встречи — в 22:45 мск.
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