Промес — в стартовом составе сборной Нидерландов на матч с Англией

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Англии на товарищеский матч, который пройдёт сегодня, 23 марта, на стадионе «Амстердам Арена».

Чемпионат.com: последние новости

Самедов: всё, что происходило в раздевалке, должно остаться в раздевалке

Козлов: у Кошечкина с психикой всё нормально, он не может сломаться

Месси – в запасе сборной Аргентины на матч с Италией, Буффон – в основе