Португалия — Египет. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта

Португалия

Команда Фернанду Сантуша выиграла группу В по дополнительным показателям, а по очкам у нее со Швейцарией было равенство — по 27 очков. После реванша в последнем туре с «крестоносцами» с аналогичным счетом (2:0) «селесао» сыграли два товарищеских матча.

В первом Саудовская Аравия не смогла справиться с Португалией без Криштиану Роналду и проиграла 0:3. Второй поединок против сборной США европейские бразильцы тоже проводили без своего лидера, но выиграть не смогли — всего лишь ничья 1:1.

Сосредоточимся на втором матче — он ближе к реальности. Сборная Португалии пропустила к средине первого тайма и наконец-то начала двигаться. Ей удалось выровнять игру и отквитать гол еще до конца первой половины.

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Во второй подопечные Сантуша попытались еще и прибавить, но особо не получилось. Полумоменты возникали, но серьезной опасности воротам Хорвата не было — всего два попадания в створ от «селесао» во втором тайме. Американцы провели вторые 45 минут на том же уровне, что и первые. Потому счет вполне закономерен.

Египет

Перед стартом третьего тура африканского отбора на Чемпионат мира в России сборная Египта выглядела явным фаворитом группы Е. Уганда, Гана и Конго не должны были доставить много проблем «фараонам». Но итог был не такой, как подумалось вначале. Уганда на финишной прямой отбора выжала победу над лидером (1:0), но в итоге проиграла египтянам всего три очка.

Сборная Мохамеда Салаха проследовала на мировое первенство с единственным проигрышем в группе и 13-ю набранными очками. Проблема команды Эктора Купера заключается в отсутствии спаррингов с сильными сборными.

Последний серьезный товарняк был еще в 2014 году против чилийцев. Но сейчас футбольное руководство страны исправляется — у сборной Египта запланированы матчи против Португалии, Греции и Бельгии.

Прогноз

Из серьезных игроков у португальцев будут отсутствовать Пепе и Нани — так решил сам Фернанду Сантуш. Самым опытным среди отсутствующих у египтян можно считать полузащитника Ибрахима Салаха. Но сказать, что это чудовищная потеря, нельзя.

Матчи отбора на Чемпионат мира показывают, что португальцам не плевать на оборону. Потому поставим на «1Х и ТМ 2,5» за 1,99 в расчете на малую активность египтян.