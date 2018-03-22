Ещё
Португалия — Египет. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Португалия — Египет. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Португалия
Команда Фернанду Сантуша выиграла группу В по дополнительным показателям, а по очкам у нее со Швейцарией было равенство — по 27 очков. После реванша в последнем туре с «крестоносцами» с аналогичным счетом (2:0) «селесао» сыграли два товарищеских матча.
В первом Саудовская Аравия не смогла справиться с Португалией без Криштиану Роналду и проиграла 0:3. Второй поединок против сборной США европейские бразильцы тоже проводили без своего лидера, но выиграть не смогли — всего лишь ничья 1:1.
Сосредоточимся на втором матче — он ближе к реальности. Сборная Португалии пропустила к средине первого тайма и наконец-то начала двигаться. Ей удалось выровнять игру и отквитать гол еще до конца первой половины.
Все прогнозы на спорт
Во второй подопечные Сантуша попытались еще и прибавить, но особо не получилось. Полумоменты возникали, но серьезной опасности воротам Хорвата не было — всего два попадания в створ от «селесао» во втором тайме. Американцы провели вторые 45 минут на том же уровне, что и первые. Потому счет вполне закономерен.
Египет
Перед стартом третьего тура африканского отбора на Чемпионат мира в России сборная Египта выглядела явным фаворитом группы Е. Уганда, Гана и Конго не должны были доставить много проблем «фараонам». Но итог был не такой, как подумалось вначале. Уганда на финишной прямой отбора выжала победу над лидером (1:0), но в итоге проиграла египтянам всего три очка.
Сборная Мохамеда Салаха проследовала на мировое первенство с единственным проигрышем в группе и 13-ю набранными очками. Проблема команды Эктора Купера заключается в отсутствии спаррингов с сильными сборными.
Последний серьезный товарняк был еще в 2014 году против чилийцев. Но сейчас футбольное руководство страны исправляется — у сборной Египта запланированы матчи против Португалии, Греции и Бельгии.
Прогноз
Из серьезных игроков у португальцев будут отсутствовать Пепе и Нани — так решил сам Фернанду Сантуш. Самым опытным среди отсутствующих у египтян можно считать полузащитника Ибрахима Салаха. Но сказать, что это чудовищная потеря, нельзя.
Матчи отбора на Чемпионат мира показывают, что португальцам не плевать на оборону. Потому поставим на «1Х и ТМ 2,5» за 1,99 в расчете на малую активность египтян.
LiveSport.Ru: последние новости
Китай — Уэльс. Прогноз и ставки на товарищеский матч 22 марта В РФПЛ объяснили перенос матча «Тосно» — «Рубин» в Саранск Фарерские острова — Латвия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 22 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова не ошиблась, но проиграла28
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России31
Еще одна американка «переметнулась» в сборную России
В КХЛ произошла «драка сезона»2
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение