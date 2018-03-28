Ещё
Федерико Кьеза: «Сборная Италии заслужила как минимум ничью в матче с Италией»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федерико Кьеза: «Сборная Италии заслужила как минимум ничью в матче с Италией» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза считает, что его команда могла победить сборную Англии в товарищеском матче (1:1). Кроме того, Кьеза уверен, что арбитр, посмотрев видеоповтор, принял правильное решение назначить пенальти в ворота англичан в концовке встречи.
— Я сразу понял, что это пенальти, потому что соперник просто наступил на мою ногу, — цитирует Rai Sport Кьеза. — Мы заслуживали как минимум сыграть вничью, а вообще-то, учитывая тебе шансы, которые у нас были, мы могли и выиграть.
Спорт-Экспресс: последние новости
Джанлуиджи Доннарумма: "Ничья на "Уэмбли" добавит сборной Италии сил расти дальше" Гарет Саутгейт: "Повода использовать ВАР у судьи не было" Джозеф Бартон: "ВАР- это просто фарс"
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов оценил игру сборной с французами17
В организме россиянина нашли следы «коктейля Родченкова»1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Соперник России на ЧМ проиграл Греции
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение