Федерико Кьеза: «Сборная Италии заслужила как минимум ничью в матче с Италией»

Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза считает, что его команда могла победить сборную Англии в товарищеском матче (1:1). Кроме того, Кьеза уверен, что арбитр, посмотрев видеоповтор, принял правильное решение назначить пенальти в ворота англичан в концовке встречи.

— Я сразу понял, что это пенальти, потому что соперник просто наступил на мою ногу, — цитирует Rai Sport Кьеза. — Мы заслуживали как минимум сыграть вничью, а вообще-то, учитывая тебе шансы, которые у нас были, мы могли и выиграть.