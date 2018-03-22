Италия — Аргентина: прогноз на количество голов

В одном из самых интересных товарищеских матчей пятничного вечера сойдутся сборные Италии и Аргентины. «Скуадра адзурра» впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира и готовится к тому, чтобы в будущем вернуться на первые роли в мировом футболе. «Альбиселесте», в свою очередь, выступят в России, хотя их путь на Мундиаль получился очень тернистым. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущий поединок, который пройдёт на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

Италия

В ноябре футбольный мир был шокирован непопаданием сборной Италии на чемпионат мира. «Скуадра адзурра» уступила Швеции в стыковых матчах и впервые за 60 лет не смогла заполучить путёвку на Мундиаль. Как и следовало ожидать, за таким крупным провалом последовала тренерская отставка — Джампьеро Вентура покинул свою должность. Поговаривают, что по окончанию клубного сезона вернуться в сборную Италии может Антонио Конте, а пока что к контрольным матчам против Аргентины и Англии команду готовит Луиджи ди Бьяджо.

Аргентина

Что касается сборной Аргентины, то её путь на чемпионат мира оказался очень тернистым. В какой-то момент Хорхе Сампаоли оказался под серьёзным давлением, ведь запахло тем, что в итоге случилось с итальянцами — непопаданием на чемпионат мира. Путёвку в Россию «альбиселесте» обеспечили только в последнем туре отборочного цикла. Аргентинские футбольные фанаты были в шоке после того, как их команда пропустила от Эквадора уже на первой минуте. Но благодаря хет-трику гениального Лионеля Месси Аргентина добилась победы и заняла третье место в южноамериканской зоне. Теперь Хорхе Сампаоли готовит свою команду к куда более выдающимся подвигам в России.

Где смотреть матч

Игру на «Этихад Стэдиум», которая стартует в 22:45 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 2». Следить за ходом поединка в Манчестере также можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

Италия — Аргентина: +6=5-3. Разница мячей: 22-13.

Сборная Италии имеет преимущество в очных матчах с Аргентиной. Но в трёх последних случаях именно «альбиселесте» брали верх — в полуфинале чемпионата мира 1990 (1:1, 4:3 по пенальти) и в контрольных матчах в 2001-м и 2013-м годах (по 2:1).

Интересные факты

— В 5 последних играх сборной Италии было забито только 5 голов.

— Сборная Италии не проиграла ни одного из 4 последних товарищеских матчах.

— В 8 последних матчах сборная Аргентины потерпела всего одно поражение.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Букмекеры отдают сборной Аргентины небольшое преимущество, но в товарищеских матчах случается всякое, поэтому ставить на результат здесь очень опасно. Как нам кажется, перспективной выглядит ставка на количество голов с учётом того, что Италия славится надёжной обороной. В пяти последних играх с участием «скуадры адзурры» было забито 5 голов и всегда проходила ставка «Тотал меньше 2,5». Попробуем этот вариант и на этот раз. Коэффициент — 1.69.