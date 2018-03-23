Ещё
Луиджи Ди Бьяджо: «Италия начнет матч с Аргентиной по схеме 4-3-3»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Луиджи Ди Бьяджо: «Италия начнет матч с Аргентиной по схеме 4-3-3» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
И. о. главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо заявил, что не нервничает в преддверии товарищеского матча с командой Аргентины. Эта игра состоится в пятницу и станет для Ди Бьяджо первой на посту наставника сборной. 27 марта Италия встретится с Англией.
— В данный момент я не нервничаю, может быть буду нервничать в день игры с Аргентиной, — цитирует Football-Italia.net Ди Бьяджо. — У меня слишком много дел, поэтому некогда нервничать. Ребята расслабленны, они активно работают. Что касается схемы, то мы начнем матч с 4-3-3, но она может меняться.
Спорт-Экспресс: последние новости
Йонас Мачулис: "Ушел из "Реала", потому что было больше мотивации, чем игрового времени" Виктор Линделеф: "Критика? Я не читаю газет. Больше сказать нечего" "Зенит" окажет поддержку УЕФА в расследовании дела после матча с "Лейпцигом"
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК52
Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ2
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ2
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ5
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение