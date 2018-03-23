Луиджи Ди Бьяджо: «Италия начнет матч с Аргентиной по схеме 4-3-3»

И. о. главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо заявил, что не нервничает в преддверии товарищеского матча с командой Аргентины. Эта игра состоится в пятницу и станет для Ди Бьяджо первой на посту наставника сборной. 27 марта Италия встретится с Англией.

— В данный момент я не нервничаю, может быть буду нервничать в день игры с Аргентиной, — цитирует Football-Italia.net Ди Бьяджо. — У меня слишком много дел, поэтому некогда нервничать. Ребята расслабленны, они активно работают. Что касается схемы, то мы начнем матч с 4-3-3, но она может меняться.