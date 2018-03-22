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Власти Татарстана намерены в 2020 году полностью решить проблему обманутых дольщиков
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Власти Татарстана намерены в 2020 году полностью решить проблему обманутых дольщиков 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана в 2020 году планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков, Как сообщил премьер-министр региона Алексей Песошин на заседании Госсовета Татарстана в четверг, сейчас в республике остаются 33 проблемных дома.
"Продолжается работа по проблемным объектам долевого строительства, в 2017 году введено в эксплуатацию шесть жилых домов в Казани на 1,3 тысячи квартир …, остаются проблемными 33 объекта, в которых приобрели квартиры 4211 дольщиков. К 2020 году мы планируем этот вопрос полностью закрыть", — сказал он.
Песошин добавил, что в этом году должно завершиться строительство 21 объекта, в 2019 году — пяти объектов, в 2020 году — семи объектов. Он также сообщил, что в республике действует фонд поддержки обманутых дольщиков.
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