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«Фонбет» приглашает на розыгрыши призов перед матчами Евролиги
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«Фонбет» приглашает на розыгрыши призов перед матчами Евролиги 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Подходит к концу регулярный чемпионат Евролиги, ЦСКА уже обеспечили себе место в плей-офф, а для «Химок» начинается череда ответственных матчей. Подмосковные баскетболисты в ближайшее время сразятся с лидером — ЦСКА (23 марта) и с командой, занимающей второе место — турецким «Фенербахче» (29 марта). К красно-синим в эту среду пожалует «Олимпиакос», который на данный момент идет третьим в таблице.
БК «Фонбет» вновь организует культурно-развлекательную программу для всех болельщиков, кто отправится поддержать свои команды на арены «Мытищи» и «Мегаспорт». Напомним, что «Фонбет» является Официальным партнером Евролиги и проводит все активности в рамках действующего соглашения.
На этот раз, каждый гость мероприятия может оставить прогноз на исход поединка и получить фрибет в 500 рублей. Самые активные и азартные болельщики приглашаются в бросковую зону, где можно сразиться в меткости попадания в кольцо и выиграть призы за свои спортивные успехи. По-прежнему работает полюбившаяся всем фотозона с ростовыми фигурами баскетболистов, теперь и с моментальным инста-принтером, чтобы тут же получить свой снимок. Хотите принять участие в беспроигрышной лотерее и без особых усилий стать обладателем нового смартфона, портативной зарядки или выиграть другой приз? Легко, достаточно зарегистрироваться у промо-персонала на площадке и ждать результатов розыгрыша. Кроме того, прямо на баскетбольной площадке установят пневмопушки, которые буду выстреливать эксклюзивными футболками от БК «Фонбет» и Евролиги.
Все активности доступны за 1,5 часа до начала каждого из матчей, в перерывах и по окончании игр.
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