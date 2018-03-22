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Артемий Панарин: «Психологически сейчас стал гораздо сильнее»
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Артемий Панарин: «Психологически сейчас стал гораздо сильнее» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин в интервью «СЭ» отметил, что комфортно себя ощущает в составе «Блю Джэкетс». Он подчеркнул лучшую психологическую устойчивость, чем ранее.
— Вам удалось найти зону комфорта в «Коламбусе», которой не было в «Чикаго».
— Я не знаю, зависит ли это от «Чикаго» или «Коламбуса», но психологически я гораздо сильнее сейчас. Устойчивее к нехорошим моментам по сезону. И к хорошим тоже как-то ровнее. Может, старею или взрослею (улыбается).
— Но по бывшему партнеру по «Чикаго» — Патрику Кейну — все-таки скучаете?
— Конечно, скучаю. Однако надо идти вперед, я рад, что нашел хорошую команду здесь — все отлично в «Коламбусе». (Артем ВЕНЕВЦЕВ)
Полностью интервью Панарина
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