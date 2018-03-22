Артемий Панарин: «Психологически сейчас стал гораздо сильнее»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин в интервью «СЭ» отметил, что комфортно себя ощущает в составе «Блю Джэкетс». Он подчеркнул лучшую психологическую устойчивость, чем ранее.

— Вам удалось найти зону комфорта в «Коламбусе», которой не было в «Чикаго».

— Я не знаю, зависит ли это от «Чикаго» или «Коламбуса», но психологически я гораздо сильнее сейчас. Устойчивее к нехорошим моментам по сезону. И к хорошим тоже как-то ровнее. Может, старею или взрослею (улыбается).

— Но по бывшему партнеру по «Чикаго» — Патрику Кейну — все-таки скучаете?

— Конечно, скучаю. Однако надо идти вперед, я рад, что нашел хорошую команду здесь — все отлично в «Коламбусе». (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

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