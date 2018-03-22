Зе Роберто: «Хайнкес уйдёт из „Баварии“ в конце сезона»

Экс-футболист «Баварии» Зе Роберто утверждает, что нынешний главный тренер команды Юпп Хайнкес покинет мюнхенцев по окончании этого сезона.

"Хайнкес рассказал мне, что не хочет продолжать. Юпп намерен больше времени проводить с семьей. Если бы это была не «Бавария», а другой клуб, то он бы ни за что не вернулся.

Разумеется, что мюнхенцы хотят сохранить его. Но мне он сказал, что доработает этот сезон и уйдет", — цитирует бразильца Goal.com.

Сейчас «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, а также пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Севильи».