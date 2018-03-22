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Зе Роберто: «Хайнкес уйдёт из „Баварии“ в конце сезона»
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Зе Роберто: «Хайнкес уйдёт из „Баварии“ в конце сезона» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист «Баварии» Зе Роберто утверждает, что нынешний главный тренер команды Юпп Хайнкес покинет мюнхенцев по окончании этого сезона.
"Хайнкес рассказал мне, что не хочет продолжать. Юпп намерен больше времени проводить с семьей. Если бы это была не «Бавария», а другой клуб, то он бы ни за что не вернулся.
Разумеется, что мюнхенцы хотят сохранить его. Но мне он сказал, что доработает этот сезон и уйдет", — цитирует бразильца Goal.com.
Сейчас «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, а также пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Севильи».
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 Ещё 2 источника 
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