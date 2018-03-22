Ещё
Мауро Икарди попал в сферу интересов лондонского «Челси»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мауро Икарди попал в сферу интересов лондонского «Челси» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Аргентинец с итальянским паспортом Мауро Икарди, который проводит очень неплохой сезон в миланском «Интере», может уже летом сменить клубную прописку. Вслед за мадридским "Реалом" форвардом заинтересовался английский клуб Романа Абрамовича «Челси».
При этом «аристократы» из столицы Великобритании уже озвучили свое предложение для «Интера», сообщает The Sun: владельцы «Челси» готовы заплатить за бомбардира 60 млн евро. «Спорт-экспресс» напоминает, что в этом сезоне Икарди провел 24 матча в Серии «А» и забил 22 мяча. На днях в матче с «Сампдорией» (5:0) он оформил голевой покер.
Вести.Ru: последние новости
Оборонец "Реала" Варан может оказаться в "Манчестер Юнайтед" Хаби Алонсо могут посадить в тюрьму на пять лет Тренер "Локомотива" Семин: ЦСКА следует помочь в Лиге Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова не ошиблась, но проиграла28
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России31
Еще одна американка «переметнулась» в сборную России
В КХЛ произошла «драка сезона»2
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение