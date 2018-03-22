Мауро Икарди попал в сферу интересов лондонского «Челси»

Аргентинец с итальянским паспортом Мауро Икарди, который проводит очень неплохой сезон в миланском «Интере», может уже летом сменить клубную прописку. Вслед за мадридским "Реалом" форвардом заинтересовался английский клуб Романа Абрамовича «Челси».

При этом «аристократы» из столицы Великобритании уже озвучили свое предложение для «Интера», сообщает The Sun: владельцы «Челси» готовы заплатить за бомбардира 60 млн евро. «Спорт-экспресс» напоминает, что в этом сезоне Икарди провел 24 матча в Серии «А» и забил 22 мяча. На днях в матче с «Сампдорией» (5:0) он оформил голевой покер.