«Нельзя расслабляться»: Мхитарян вновь признан лучшим футболистом сборной Армении

В беседе с журналистами Мхитарян заявил, что получает приз с большим удовольствием. Он пообещал и в следующем году удостоиться этой высокой награды, но при этом «уважая товарищей по команде».

Мхитарян по итогам прошлого года набрал 190 баллов, в восьмой раз за карьеру и в седьмой раз непрерывно став лучшим игроком национальной сборной. В прошлом году Мхитарян завоевал кубки Лиги Европы, Лиги Англии, вошел в символическую сборную Лиги Европы. Имя армянского футболиста практически не сходит с полос мировых спортивных изданий.

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Комментируя предстоящие матчи в Лиге наций, где армянская сборная сыграет с Гибралтаром, Македонией и Лихтенштейном, Мхитарян заявил, что к ним нужно тщательно готовиться. По его словам, было бы ошибкой думать, что есть слабые команды.