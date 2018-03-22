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«Нельзя расслабляться»: Мхитарян вновь признан лучшим футболистом сборной Армении
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«Нельзя расслабляться»: Мхитарян вновь признан лучшим футболистом сборной Армении 

Sputnik Армения 2 часа назад
Фото: Sputnik Армения
ЕРЕВАН, 22 мар — Sputnik. Хавбек национальной сборной Армении и лондонского клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян признан лучшим игроком сборной Армении в 2017 году.
В беседе с журналистами Мхитарян заявил, что получает приз с большим удовольствием. Он пообещал и в следующем году удостоиться этой высокой награды, но при этом «уважая товарищей по команде».
Мхитарян по итогам прошлого года набрал 190 баллов, в восьмой раз за карьеру и в седьмой раз непрерывно став лучшим игроком национальной сборной. В прошлом году Мхитарян завоевал кубки Лиги Европы, Лиги Англии, вошел в символическую сборную Лиги Европы. Имя армянского футболиста практически не сходит с полос мировых спортивных изданий.
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Комментируя предстоящие матчи в Лиге наций, где армянская сборная сыграет с Гибралтаром, Македонией и Лихтенштейном, Мхитарян заявил, что к ним нужно тщательно готовиться. По его словам, было бы ошибкой думать, что есть слабые команды.
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