Ещё
Второй отборочный этап Кубка мира по ICE-гольфу состоится на Байкале 24-25 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Второй отборочный этап Кубка мира по ICE-гольфу состоится на Байкале 24-25 марта 

Советский спорт 48 минут назад
Фото: Советский спорт
XIV турнир Baikal Open Ice Golf Tournament, в рамках которого состоится второй отборочный этап Кубка мира по IСЕ-гольфу 2020 года, пройдет 24-25 марта на льду Байкала вблизи поселка Листвянка Иркутского района. Организатором мероприятия, включенного в календарь международного фестиваля «Зимниада-2018», выступает региональная федерация гольфа.
Одним из ключевых факторов проведения соревнований является достойный уровень туристического сервиса и плюсовые температуры воздуха на Байкале. Заявки на участие в турнире по ледово-снежному гольфу уже подали спортсмены из нескольких городов России. Ежегодно за призы состязаний борются около 50 человек. Свое участие в отборочном этапе подтвердил Генеральный консул Республики Корея в Иркутске господин Ом Ки-Ён.
— Участники будут играть на поле, периметр которого составляет две тысячи метров. Всего спортсменам предстоит пройти девять лунок. Одну из них организаторы планируют сделать сложной — на наклонной льдине. Турнир пройдет в формате строук-плей, при котором игроки фиксируют количество ударов, затраченных на прохождение каждой лунки, и суммируют их в конце раунда, — рассказал председатель федерации гольфа Иркутской области Юрий Мильвит.
В этом году лучшие гольфисты будут определены в категориях «Дети», «Новички», «Взрослые», а также в командном зачете. Среди призов турнира — уникальные кубки из сибирского кедра в виде байкальской нерпы и сибирского медведя, подарки от спонсоров. Победитель соревнований получит путевку на Кубок мира по ледово-снежному гольфу, который состоится на Байкале в 2020 году.
Безопасность участников соревнований будут обеспечивать сотрудники МЧС. Также во время проведения турнира будут дежурить бригады медиков.
Справка: Первый турнир по ледово-снежному гольфу Baikal Ice Golf прошел 14 лет назад. В 2017 году оргкомитет соревнований объявил о проведении Кубка мира по ICE-гольфу на Байкале в 2020 году. А в 2017 году состоялся первый отборочный этап Кубка. Победителю турнира, Генеральному консулу Республики Корея в Иркутске господину Ом Ки-Ёну, была вручена первая путевка в финал.
Советский спорт: последние новости
Александр Зинченко: Готов сыграть на той позиции, где меня видит Шевченко РФПЛ: Следующий сезон чемпионата России начнется 29 июля Владимир Гранат: Отсутствие Неймара на подготовке не сказывается, но станет плюсом для россиян
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова не ошиблась, но проиграла28
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России31
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
В КХЛ произошла «драка сезона»2
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение