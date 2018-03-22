Второй отборочный этап Кубка мира по ICE-гольфу состоится на Байкале 24-25 марта

XIV турнир Baikal Open Ice Golf Tournament, в рамках которого состоится второй отборочный этап Кубка мира по IСЕ-гольфу 2020 года, пройдет 24-25 марта на льду Байкала вблизи поселка Листвянка Иркутского района. Организатором мероприятия, включенного в календарь международного фестиваля «Зимниада-2018», выступает региональная федерация гольфа.

Одним из ключевых факторов проведения соревнований является достойный уровень туристического сервиса и плюсовые температуры воздуха на Байкале. Заявки на участие в турнире по ледово-снежному гольфу уже подали спортсмены из нескольких городов России. Ежегодно за призы состязаний борются около 50 человек. Свое участие в отборочном этапе подтвердил Генеральный консул Республики Корея в Иркутске господин Ом Ки-Ён.

— Участники будут играть на поле, периметр которого составляет две тысячи метров. Всего спортсменам предстоит пройти девять лунок. Одну из них организаторы планируют сделать сложной — на наклонной льдине. Турнир пройдет в формате строук-плей, при котором игроки фиксируют количество ударов, затраченных на прохождение каждой лунки, и суммируют их в конце раунда, — рассказал председатель федерации гольфа Иркутской области Юрий Мильвит.

В этом году лучшие гольфисты будут определены в категориях «Дети», «Новички», «Взрослые», а также в командном зачете. Среди призов турнира — уникальные кубки из сибирского кедра в виде байкальской нерпы и сибирского медведя, подарки от спонсоров. Победитель соревнований получит путевку на Кубок мира по ледово-снежному гольфу, который состоится на Байкале в 2020 году.

Безопасность участников соревнований будут обеспечивать сотрудники МЧС . Также во время проведения турнира будут дежурить бригады медиков.

Справка: Первый турнир по ледово-снежному гольфу Baikal Ice Golf прошел 14 лет назад. В 2017 году оргкомитет соревнований объявил о проведении Кубка мира по ICE-гольфу на Байкале в 2020 году. А в 2017 году состоялся первый отборочный этап Кубка. Победителю турнира, Генеральному консулу Республики Корея в Иркутске господину Ом Ки-Ёну, была вручена первая путевка в финал.