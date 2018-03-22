Сербская визажистка показывает, как с помощью мейкапа стать худой (очень!) и воплотить любую фантазию

Марьяна Кика Милошевич — успешный и талантливый визажист из Сербии. С помощью грима она способна изобразить на своем теле удивительные вещи. Краски позволяют Марьяне почувствовать себя джином, скелетом или вовсе отказаться от тела.

И главное, что все это разнообразие выглядит удивительно правдоподобно. Смотрите сами.

Публикация от Kika Studio (@kikastudio)

24 Июн 2017 в 1:49 PDT Удивительно, что девушка всему училась сама, изначально делая аквагрим детям.

Публикация от Kika Studio (@kikastudio)

4 Июн 2017 в 2:07 PDT У Марьяны есть канал на ютубе, где она делится обучающими видео.

Публикация от Kika Studio (@kikastudio)

17 Янв 2017 в 4:31 PST Почувствовав под собой фундамент и став популярнее, девушка организовала свою собственную студию в Сербии Kika.

Публикация от Kika Studio (@kikastudio)

13 Июн 2017 в 2:03 PDT С помощью мейкапа можно даже сделать себе талию. Правда, немного переборщить, но все же.

Публикация от Kika Studio (@kikastudio)

30 Апр 2016 в 6:43 PDT В настоящее время у девушки более 200 тысяч подписчиков, что однозначно говорит о мастерстве и таланте Марьяны.