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Джек Уилшир: «Венгер сказал, что я могу уйти из „Арсенала“
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Джек Уилшир: «Венгер сказал, что я могу уйти из „Арсенала“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир сказал, что клуб не собирается продлевать с ним контракт. Действующее соглашение 26-летнего хавбека с «канонирами» рассчитано до лета 2018 года.
— Венгер просто сказал мне: «На данный момент мы не собираемся предлагать тебе новый контракт, так что ты можешь уйти куда угодно», — цитирует Goal Уилшира. — Очевидно, что я не был рад тому, что сказал тренер, но в тоже время часть меня уже знала, что так и будет.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в услугах полузащитника заинтересован «Эвертон».
Напомним, Уилшир — воспитанник «Арсенала». За 10 лет в основном составе лондонцев он принял участие в 190 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.
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