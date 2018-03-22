Джек Уилшир: «Венгер сказал, что я могу уйти из „Арсенала“

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир сказал, что клуб не собирается продлевать с ним контракт. Действующее соглашение 26-летнего хавбека с «канонирами» рассчитано до лета 2018 года.

— Венгер просто сказал мне: «На данный момент мы не собираемся предлагать тебе новый контракт, так что ты можешь уйти куда угодно», — цитирует Goal Уилшира. — Очевидно, что я не был рад тому, что сказал тренер, но в тоже время часть меня уже знала, что так и будет.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в услугах полузащитника заинтересован «Эвертон».

Напомним, Уилшир — воспитанник «Арсенала». За 10 лет в основном составе лондонцев он принял участие в 190 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.