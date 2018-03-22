Церемония открытия всероссийских соревнований по тайскому боксу состоялась в Подмосковье

21 марта в культурно-спортивном комплексе «Нара» состоялась церемония открытия всероссийских соревнований по тайскому боксу, которые впервые проводятся на территории Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

У нас большой опыт проведения мероприятий высокого уровня, в том числе и международных соревнований. В этом году мы впервые принимаем чемпионат России по тайскому боксу. Для нас это большая честь, тем более что Подмосковье занимает второе место по количеству спортсменов в составе национальной сборной

Роман Терюшков , министр физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат и первенство России по тайскому боксу проходят в Наро-Фоминске

с 19 по 26 марта. Спортсмены из 39 регионов России борются за попадание в национальную сборную, чтобы с достоинством представлять Россию на международных соревнованиях.

Торжественная часть мероприятия началась с парада

регионов-участников

соревнований. Девушки в русских национальных костюмах представляли их в алфавитном порядке — от Амурской области до Калининграда. Почетным гостем мероприятия стали представители власти и президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин

Тайский бокс сейчас является самых популярных видов единоборств в России. В нашем регионе это один из самых динамично развивающихся видов спорта. В составе Федерации тайского бокса Московской области функционируют 35 спортивных клубов, в которых занимаются более 5000 человек. Наши спортсмены регулярно показывают хорошие результаты не только на российских соревнованиях, но и на чемпионатах Европы и мира

— Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.

Министр пожелал участникам чемпионата и первенства России уверенных побед, чтобы они смогли попасть в национальную сборную и в дальнейшем достойно представить Россию уже на международных первенствах.