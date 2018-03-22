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Алексей Игонин: «У „Зенита“ 35 или уже 40 игроков, которые могут выигрывать чемпионат России»
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Алексей Игонин: «У „Зенита“ 35 или уже 40 игроков, которые могут выигрывать чемпионат России» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин в интервью «СЭ» отметил, что петербургскую команду летом могут ждать перемены. По его словам, состав уже сейчас позволяет выигрывать чемпионат России.
— Что ждет «Зенит» на финише сезона?
— Мы опять встали перед выбором. Опять впереди могут ждать перемены — новый тренер и другие футболисты. Сейчас в составе «Зенита» 35 или уже 40 игроков, причем такого уровня, что могут выигрывать чемпионат России. Дальше два варианта. Или к нам приходит очередной тренер Манчини, который говорит, что все эти игроки ему не нужны и дайте новых. Или появляется условный Сергей Семак, который готов играть с этими футболистами. Игроки между собой определяют, кто из них сильнее и кто выходит на поле. Но другой вопрос, что в этом случае не гарантирован результат сразу. Что нужно руководству, то и будет. (Игорь НОВИКОВ)
Полностью интервью Игонина
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