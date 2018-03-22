Уткин: за 10 дней президент «Амкара» может лопатой очистить трибуны от снега

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением по поводу возможного переноса матча 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Хабаровск.

«Сёмин идеально отреагировал на идею «Амкара» перенести игру следующего тура в Хабаровск. Типа — фиг с ним, «Локомотив» это не испугает. Когда молодец старик — тогда молодец. Удивляет другое. А как вообще может быть не готово поле в Перми? Оно ведь искусственное. Там не может быть жидкой грязи по щиколотку. Погода в Перми такая же, как в Москве, если не лучше в последнее время.

Наконец, до игры ещё 10 дней. За эти 10 дней при желании президент клуба «Амкар» (неважно, как его зовут) может просто ради румянца на щеках силами одной лопаты очистить трибуны от снега, если это требуется, а его жена с парой подружек может высушить поле (если оно вдруг сырое) силами пары-тройки бытовых фенов. А что, это даже интересно. Тем более что в клубе, в котором нет денег, боссу всё равно нечем заняться. Но нет. Нищий клуб арендует поле в Хабаровске, берёт борт лететь туда и как-то ещё должен разместить ведь там команду.

Совершенно очевидно, что а) пойти на это нищий клуб может лишь в том случае, если это принесёт ему не расходы, а доходы и б) это происходит при полном попустительстве администрации Премьер-Лиги. 10 дней до игры. Десять! В такой ситуации настоящий футбольный босс берёт трубку, звонит и ледяным голосом говорит: «Это Прядкин. Вы что там…»? Дальше нужно орать примерно минуту, и начать со слов типа «пермский, ну-ка взял жопу в горсть, нашёл лопаты или что хочешь и…» и потом снова спокойно: «Время даю до вторника. Во вторник у тебя комиссия, и попробуй мне поле не подготовь. С чемпионата сниму. Всё, работай». Этого, конечно, не будет", — написал Уткин в своём «телеграм»-канале.