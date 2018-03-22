Мутко: поверьте, я оцениваю себя намного жёстче, чем меня оценивают другие

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что он чувствует персональную ответственность за проблемы в российском спорте, связанные с допинговыми скандалами.

«Я отвечаю за спорт уже почти 10 лет и привык к тому, что ответственность должна быть персональной. Каждую проблему ощущаю на себе. Бессонных ночей тоже достаточно. Поверьте, я оцениваю себя намного жёстче, чем меня оценивают другие.

Ещё лет пять назад у меня было предчувствие: что-то может произойти. Просто так от нас не отстанут. Сейчас понимаю: если бы не эта история с допингом, то случилась бы другая. В 90-х нашей стране было не до спорта. Ни одной мало-мальски нормальной тренировочной базы, а спортшколы и вузы — в заброшенном состоянии. Зарплаты у спортсменов и тренеров не такие, как сейчас. В результате в Ванкувере у нас было 11-е командное место, всего три золотые медали.

Затем спорт проделал большой путь и вернул былые позиции. Мы стали мировыми лидерами, если брать в совокупности количество выигранных соревнований. А сколько мы стали проводить соревнований в стране и какого высокого уровня? И чемпионаты мира, Универсиады, Олимпиада. Спорт стал моден, очень популярен. Понятно, что с учётом нынешней политической ситуации ответные меры не могли не последовать», — сказал Мутко в интервью «Чемпионату».