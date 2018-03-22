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Мутко пообещал отстаивать интересы российских атлетов
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Мутко пообещал отстаивать интересы российских атлетов 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что правительство страны будет отстаивать интересы атлетов, которых не допускают до участия в международных соревнованиях, сообщает "Советский спорт".
"Спортсмены всегда были и есть на первом месте. Мы всегда их защищали и будем защищать. Конечно, надо было предвидеть многие вещи. Можно и нужно было выстраивать серьезные международные связи", — цитирует Мутко "Чемпионат.com".
Вице-премьер считает, что в крупных международных организациях необходимо российское представительство.
"Если посмотреть на структуру того же МОК, то у американцев аж два члена исполкома. А у нас в управлении WADA и других главных крупных игроков практически никого нет. Надо уделять этому больше внимания. Мы этим в недостаточной степени занимались", — сказал Мутко.
Ранее РУСАДА договорилось о совместной работе с отделом расследований WADA.
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