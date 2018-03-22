Сборную Англии проверят на астму перед ЧМ из-за загрязненного воздуха в РФ 

Футболистов сборной Англии проверят на симптомы астмы, а также назначат собственного повара перед чемпионатом мира в России. Как передает Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии (FA) отправила национальным клубам письмо, в котором сообщает о намерении проверить спортсменов на наличие симптомов астмы перед мировым футбольным первенством в России. При этом свое намерение FA объяснила высоким уровнем загрязнения воздуха в РФ. Уточняется, что лечение футболистов будет проходить с разрешения со стороны клубов. Кроме того, ранее британская газета The Sun также сообщала о решении английской сборной привезти на чемпионат мира по футболу своих поваров, а также ряд продуктов — кексы, запечённые бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай, чтобы избежать отравления. Напомним, отношения между Россией и Великобританией испортились после отравления в Лондоне экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором британское правительство обвинило российские власти.