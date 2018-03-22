Франция — Колумбия. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 марта

Франция

Сборная Франции уверенно вышла в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2018 года, заняв в своей отборочной группе А первое место. Подопечные Дидье Дешама опередили Швецию, Нидерланды, Болгарию, Люксембург и Белоруссию.

В десяти сыгранных матчах «синие» одержали семь побед, а единственное поражение потерпели в гостях у шведов (1:2), когда пропустили на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму.

Уже после отборочного цикла французы провели два товарищеских матча. В первом из них они обыграли Уэльс (2:0), а во втором разошлись миром с Германией (2:2), упустив победу перед самым финальным свистком.

Колумбия

Сборная Колумбии тоже вышла в финальную стадию мирового первенства, хотя для нее квалификация сложилась немного труднее.

В четырех осенних матчах прошлого года подопечные Хосе Пекермана не одержали ни одной победы, поэтому скатились на четвертое место в турнирной таблице, которое, впрочем, дало им прямую путевку на мундиаль.

Всего в 18 сыгранных матчах колумбийцы одержали семь побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

В ноябре команда провела два товарищеских матча, проиграв Южной Корее (1:2) и разгромив Китай (4:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Франции — 1,55, победа сборной Колумбии — 5,70, ничья — 4,30.

По подбору игроков «синие» значительно превосходят соперника. Об этом говорит даже тот факт, что «кофейщики» не в состоянии восполнить потерю Куадрадо, тогда как Дидье Дешам спокойно дает шанс Виссаму Бен Йеддеру и Лукасу Эрнандесу , которые хорошо известны стабильной игрой на высоком уровне.

Дополнительным преимуществом французов станет переполненный «Стад де Франс», который, вне всяких сомнений, хочет увидеть мощь сборной, которая просто обязана уже этим летом претендовать на победу на ЧМ-2018.

Французские футболисты из-за высокой внутренней конкуренции тоже не могут позволить себе расслабиться, поэтому должны играть на максимуме. Предлагаем ставить на «победу Франции с форой -1» за 1,90.

Порадовать болельщиков забитыми мячами — лучшее, что может сделать любимая команда. У колумбийцев крепкая оборона, но далеко не идеальная, так что можно поставить на «индивидуальный тотал хозяев» больше 2« за 2,25.