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Волгоградцев приглашают обменять мелочь на банкноты без комиссии
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Волгоградцев приглашают обменять мелочь на банкноты без комиссии 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Акция «День приема монеты от населения» стартовала в Волгограде, в рамках нее местные жители смогут обменять мелочь на купюры в коммерческих банках без комиссии.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в местном отделении Южного ГУ Банка России, условия обмена монет, перечень офисов, а также точные даты проведения акции можно узнать непосредственно в тех банках, в которые вы планируете принести мелочь. В большей части учреждений мероприятие пройдет в марте, но в некоторых продлится и в апреле.
«Мелочью рассчитываются сейчас не так часто и хранят монеты дома. Проведение акции — отличный повод вернуть эти деньги в свой кошелек», — заявил замуправляющего отделением Дмитрий Каменев.
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