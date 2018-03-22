Волгоградцев приглашают обменять мелочь на банкноты без комиссии

Акция «День приема монеты от населения» стартовала в Волгограде, в рамках нее местные жители смогут обменять мелочь на купюры в коммерческих банках без комиссии.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в местном отделении Южного ГУ Банка России, условия обмена монет, перечень офисов, а также точные даты проведения акции можно узнать непосредственно в тех банках, в которые вы планируете принести мелочь. В большей части учреждений мероприятие пройдет в марте, но в некоторых продлится и в апреле.