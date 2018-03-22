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Кошка забралась на столб в Дербенте и провела там два дня. Видео
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Кошка забралась на столб в Дербенте и провела там два дня. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники дагестанского МЧС спасли черную кошку, которая два дня не могла слезть со столба в Дербенте, передает корреспондент «360».
Ход спасательной операции местные жители сняли на видео. На кадрах видно, что до приезда сотрудников экстренных служб животное было вынуждено сидеть практически неподвижно.
Причины, заставившие животное забраться так высоко, неизвестны. Судьба
кошки-альпинистки
не уточняется.
На днях волонтерам
Санкт-Петербурга
удалось найти собаку, пропавшую после взрыва в многоквартирном доме. Терьера по кличке Олли пытались поймать в течение восьми дней, однако
из-за  перенесенного стресса животное все время убегало.
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