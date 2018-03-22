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Кирилл Рассказов: Сезон пролетел как один миг, даже в отпуск уходить не хочется
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Кирилл Рассказов: Сезон пролетел как один миг, даже в отпуск уходить не хочется 

Советский спорт 2 часа назад
О продлении соглашения было объявлено 18 марта.
«Амур» подписал новый контракт с нападающим Рассказовым
— Очень рад, что остался в «Амуре». У нас в Хабаровске сложился дружный коллектив, сезон пролетел как один миг, откровенно говоря, даже не хочется расставаться и уходить в отпуск. Тем более что несколько дней назад эффектно отметили закрытие сезона — и всей командой пошли на голосование по выбору президента страны. Кстати, проголосовали одними из первых в России, можно сказать, задали тон на всю КХЛ, тот же СКА пришел на свой участок часов на 15 позже.
— Переговоры по новому контракту шли тяжело? — Знаете, они начались еще перед Новым годом, когда руководители "Амура" сразу сказали, что я Хабаровску нужен. Честно говоря, был немного удивлен, ведь первые полтора месяца после обмена из «Торпедо» играл безобразно, никак не мог справиться с акклиматизацией, спал лишь по три-четыре часа. Тем не менее в меня в «Амуре» сразу поверили — и я обязательно отработаю этот аванс. Благодарен клубу за такое отношение, — сказал Рассказов.
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