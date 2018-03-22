Кирилл Рассказов: Сезон пролетел как один миг, даже в отпуск уходить не хочется

О продлении соглашения было объявлено 18 марта.

«Амур» подписал новый контракт с нападающим Рассказовым

— Очень рад, что остался в «Амуре». У нас в Хабаровске сложился дружный коллектив, сезон пролетел как один миг, откровенно говоря, даже не хочется расставаться и уходить в отпуск. Тем более что несколько дней назад эффектно отметили закрытие сезона — и всей командой пошли на голосование по выбору президента страны. Кстати, проголосовали одними из первых в России, можно сказать, задали тон на всю КХЛ, тот же СКА пришел на свой участок часов на 15 позже.