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Оборонец «Реала» Варан может оказаться в «Манчестер Юнайтед»
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Оборонец «Реала» Варан может оказаться в «Манчестер Юнайтед» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Вслед за полузащитником мадридского "Реала" Иско, который летом может перейти в «Барселону», покинуть «Королевский клуб» может и игрок обороны Рафаэль Варан. 24-летнего француза в своем составе хотят видеть руководители английского "Манчестер Юнайтед".
Некоторое время назад и сам Варан сообщил журналистам о том, что у него самого и его агентов были контакты с представителями манкунианского клуба, напоминает «Спорт-экспресс». Правда, по словам оборонца, он контактировал со скаутами английского клуба, но не главным тренером команды португальцем Жозе Моуринью.
Теперь источник в стане «красных дьяволов» дал информацию, что владельцы «МЮ» готовы заплатить за французского защитника 50 млн фунтов или 57,2 млн евро, сообщает британская Mirror. Варан выступает за «Реал» с 2011 года и его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
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