В Волгоградской области полицейские ищут пострадавших действий мошенницы

Волгоградские полицейские ищут пострадавших от действий мошенницы, которая представлялась соцработником и обманным путем вымогала деньги.

Как сообщили РИА34 в региональной полиции, в правоохранительные органы обратилась 77-летняя пенсионерка. Она рассказала, что накануне в ее квартиру пришла неизвестная женщина и представилась социальным работником.

Гостья пояснила, что всем пожилым людям полагается выплата в 1125 рублей. Передав бабушке сувенирную 5-тысячную купюру, она попросила сдачу.

— Пока хозяйка квартиры отсчитывала сумму, мошенница вырвала из ее рук все деньги и скрылась, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Только после ее ухода потерпевшая обнаружила, что купюра — сувенирная.

Подозреваемую 40-летнюю местную жительницу удалось задержать по горячим следам. В отношении нее возбуждено уголовное дело, установлена ее причастность к совершению аналогичных преступлений.

Не исключено, что на счету мошенницы есть еще жертвы. Сотрудники полиции просят пострадавших от ее действий обращаться в полицию по телефонам 93-01-11 или 02.