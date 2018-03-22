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В Волгоградской области полицейские ищут пострадавших действий мошенницы
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В Волгоградской области полицейские ищут пострадавших действий мошенницы 

ria34.ru 2 часа назад
Фото: ria34.ru
Волгоградские полицейские ищут пострадавших от действий мошенницы, которая представлялась соцработником и обманным путем вымогала деньги.
Как сообщили РИА34 в региональной полиции, в правоохранительные органы обратилась 77-летняя пенсионерка. Она рассказала, что накануне в ее квартиру пришла неизвестная женщина и представилась социальным работником.
Гостья пояснила, что всем пожилым людям полагается выплата в 1125 рублей. Передав бабушке сувенирную 5-тысячную купюру, она попросила сдачу.
— Пока хозяйка квартиры отсчитывала сумму, мошенница вырвала из ее рук все деньги и скрылась, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Только после ее ухода потерпевшая обнаружила, что купюра — сувенирная.
Подозреваемую 40-летнюю местную жительницу удалось задержать по горячим следам. В отношении нее возбуждено уголовное дело, установлена ее причастность к совершению аналогичных преступлений.
Не исключено, что на счету мошенницы есть еще жертвы. Сотрудники полиции просят пострадавших от ее действий обращаться в полицию по телефонам 93-01-11 или 02.
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