Мутко: если бы Родченков был погружён в секретную программу, никуда бы не уехал

«Сами подумайте: если бы человек был погружён в какую-то секретную программу, то он никуда бы не уехал и точно имел бы ограничения. Факт отъезда Родченкова говорит только о том, что ни в какой программе он не участвовал. Этот человек занимался своими делами и собственным обогащением.

Мир спорта очень замкнут. Человек работал за границей, состоял в разных спортивных организациях, в штабах по подготовке спортсменов. Родченков — крупный специалист, которого все использовали, когда речь заходила об антидопинге. «Кому звонить? — Конечно же, ему». Вот откуда у него огромные переписки со всеми. В итоге оказалось, что человек копил информацию, вёл какие-то дневники.