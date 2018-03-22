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Мутко: если бы Родченков был погружён в секретную программу, никуда бы не уехал
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Мутко: если бы Родченков был погружён в секретную программу, никуда бы не уехал 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что осведомитель ВАДА Григорий Родченков не владел секретной информацией, связанной с якобы имевшей место государственной программой поддержки допинга в России.
«Сами подумайте: если бы человек был погружён в какую-то секретную программу, то он никуда бы не уехал и точно имел бы ограничения. Факт отъезда Родченкова говорит только о том, что ни в какой программе он не участвовал. Этот человек занимался своими делами и собственным обогащением.
Мир спорта очень замкнут. Человек работал за границей, состоял в разных спортивных организациях, в штабах по подготовке спортсменов. Родченков — крупный специалист, которого все использовали, когда речь заходила об антидопинге. «Кому звонить? — Конечно же, ему». Вот откуда у него огромные переписки со всеми. В итоге оказалось, что человек копил информацию, вёл какие-то дневники.
Президент ВАДА Крэйг Риди сейчас играет в непонимание, но тогда в присутствии других людей он мне сказал: «Спасибо за информацию, но Родченков для нас недобросовестный свидетель, мы его даже слушать не будем». Это же написал Паунд в первом докладе: Родченков — лжец и человек, который дискредитировал себя, манипулировал с допинг-пробами за деньги, мы его слушать не будем. И что в итоге? Как в сказке: искупался герой в котлах и стал добрым молодцем. Так и Родченков вдруг в честного свидетеля превратился», — сказал Мутко в интервью «Чемпионату».
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