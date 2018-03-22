Очень странное увлечение: блогер снимает реакцию людей, опоздавших на поезд (видео)

Австралийский блогер под ником Missedyabus создал необычный аккаунт в инстаграме — он публикует реакции людей, опоздавших на поезд метро.

Действие происходит в основном в Сиднее, но на некоторых видео запечатлены реакции жителей других городов мира. За небольшой срок у аккаунта появилось огромное количество последователей, а некоторые пользователи даже начали предлагать свои посты.

На коротких роликах не успевшие в вагон пассажиры испытывают всю палитру эмоций — от полной безысходности и отчаяния, до смирения с предстоящей участью ждать следующий поезд.

Публикация от @missedyabus 15 Мар 2018 в 2:05 PDT Последнее время блог о разочарованиях в австралийской подземке переживает бурный всплеск популярности. Так, 15 марта издание Daily Mail писало о том, что в аккаунте всего лишь тысяча человек подписчиков, а спустя неделю это количество возросло в 33 раза.

Публикация от @missedyabus 8 Авг 2017 в 11:51 PDT Особенности сиднейских поездов заключаются в том, что интервал их хождения заметно больше, чем, например, у московских. В будни он составляет от 3 до 15 минут, а в выходные еще больше.

Публикация от @missedyabus 19 Мар 2018 в 2:22 PDT Большинство подписей к опубликованным видео содержат цитаты из популярных песен. Блогер старается подобрать максимально подходящие по смыслу слова, чтобы передать свои ощущения от увиденного.

А на этом видео футбольный фанат настолько стремительно пытался догнать поезд, что врезался в колонну посреди зала ожидания.

Публикация от @missedyabus 23 Янв 2018 в 1:55 PST