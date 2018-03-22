Ещё
Очень странное увлечение: блогер снимает реакцию людей, опоздавших на поезд (видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Очень странное увлечение: блогер снимает реакцию людей, опоздавших на поезд (видео) 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Австралийский блогер под ником Missedyabus создал необычный аккаунт в инстаграме — он публикует реакции людей, опоздавших на поезд метро.
Действие происходит в основном в Сиднее, но на некоторых видео запечатлены реакции жителей других городов мира. За небольшой срок у аккаунта появилось огромное количество последователей, а некоторые пользователи даже начали предлагать свои посты.
На коротких роликах не успевшие в вагон пассажиры испытывают всю палитру эмоций — от полной безысходности и отчаяния, до смирения с предстоящей участью ждать следующий поезд.
Публикация от @missedyabus 15 Мар 2018 в 2:05 PDT  Последнее время блог о разочарованиях в австралийской подземке переживает бурный всплеск популярности. Так, 15 марта издание Daily Mail писало о том, что в аккаунте всего лишь тысяча человек подписчиков, а спустя неделю это количество возросло в 33 раза.
Публикация от @missedyabus 8 Авг 2017 в 11:51 PDT  Особенности сиднейских поездов заключаются в том, что интервал их хождения заметно больше, чем, например, у московских. В будни он составляет от 3 до 15 минут, а в выходные еще больше.
Публикация от @missedyabus 19 Мар 2018 в 2:22 PDT  Большинство подписей к опубликованным видео содержат цитаты из популярных песен. Блогер старается подобрать максимально подходящие по смыслу слова, чтобы передать свои ощущения от увиденного.
А на этом видео футбольный фанат настолько стремительно пытался догнать поезд, что врезался в колонну посреди зала ожидания.
Публикация от @missedyabus 23 Янв 2018 в 1:55 PST
PlayboyRussia.com: последние новости
12 шокирующе крутых роботов от компании Boston Dynamics Китайская журналистка стала мемом, закатив глаза в прямом эфире Человек-ракета, невеста и медведь: главные мемы со дня выборов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова не ошиблась, но проиграла28
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России31
Еще одна американка «переметнулась» в сборную России
В КХЛ произошла «драка сезона»2
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение