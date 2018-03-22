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В Волгограде задержали лжесотрудницу социальной службы
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В Волгограде задержали лжесотрудницу социальной службы 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Полицейские арестовали в Волгограде 40-летнюю женщину, подозреваемую в обмане 77-летней пенсионерки.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, злоумышленница, представившись социальным работником, рассказала пожилой женщине, что всем пенсионерам полагается дополнительная выплата в размере 1 125 рублей. Передав хозяйке сувенирную пятитысячную купюру, мошенница попросила сдачу. Пока та отсчитывала сумму, она вырвала из ее рук все деньги и ушла. Пенсионерка, обнаружив подделку, обратилась в полицию.
Аферистку задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Как выяснилось в ходе следствия, ранее она была судима за кражи. В отношении нее возбудили уголовное дело. Женщина созналась в содеянном.
Сотрудники полиции просят пострадавших от действий аферистки обращаться в полицию.
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