Хавьер Фернандес хочет выступить как минимум на еще одном чемпионате Европы 

Тренер двукратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса Брайан Орсер отметил, что спортсмен намерен выступить как минимум на еще одном европейском первенстве. После бронзы на Олимпиаде в Пхенчхане Фернандес брал паузу на обдумывание карьеры.
— Я согласился с решением Хави не ехать (на чемпионат мира) в Милан и вообще больше никогда не принимать участия в мировых первенствах, но при этом он сообщил мне, что хотел бы выступить как минимум на одном чемпионате Европы, — цитирует «Р-Спорт» Орсера. — Не готов сказать вам сейчас, будет идея реализована или нет, но я всегда поддержу Фернандеса в любом его начинании. Он великий спортсмен и выдающаяся по человеческим качествам личность.