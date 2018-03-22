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Хавьер Фернандес хочет выступить как минимум на еще одном чемпионате Европы
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Хавьер Фернандес хочет выступить как минимум на еще одном чемпионате Европы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Тренер двукратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса Брайан Орсер отметил, что спортсмен намерен выступить как минимум на еще одном европейском первенстве. После бронзы на Олимпиаде в Пхенчхане Фернандес брал паузу на обдумывание карьеры.
— Я согласился с решением Хави не ехать (на чемпионат мира) в Милан и вообще больше никогда не принимать участия в мировых первенствах, но при этом он сообщил мне, что хотел бы выступить как минимум на одном чемпионате Европы, — цитирует «Р-Спорт» Орсера. — Не готов сказать вам сейчас, будет идея реализована или нет, но я всегда поддержу Фернандеса в любом его начинании. Он великий спортсмен и выдающаяся по человеческим качествам личность.
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